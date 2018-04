Der Autobauer Daimler ist im März bei den Verkaufszahlen auf dem wichtigen US-Markt wieder ins Minus gerutscht. Die Stuttgarter verkauften insgesamt 31 484 Autos von Mercedes-Benz, Smart und den kleinen Nutzfahrzeugen (Vans), wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Das war ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,7 Prozent.