Daimlers Van-Sparte rechnet weiter mit deutlichem Absatzplus

Die Neuauflage des grossen Umsatzbringers Sprinter soll Daimlers Transportersparte in diesem Jahr weiteres Wachstum bringen. Er rechne 2018 mit einem deutlichen Plus bei Absatz und Umsatz, sagte der Leiter von Mercedes-Benz Vans, Volker Mornhinweg, am Donnerstag in Stuttgart. Beim operativen Ergebnis dürfte es allerdings einen leichten Rückgang geben. Grund seien die hohen Investitionen in den Sprinter-Modellwechsel, aber auch die Kosten für das Hochfahren der Produktion anderer Modelle sowie negative Wechselkurseffekte. Daimler investiert 2017 und 2018 zusammen rund zwei Milliarden Euro in seine Van-Sparte.