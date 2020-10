(Ausführliche Fassung) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat seine restlichen Anteile am japanischen Milchgetränkehersteller Yakult zu Geld gemacht. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf des 6,6-Prozentpakets liege bei 470 Millionen Euro, teilten die Franzosen am Dienstagabend in Paris mit. Am. Morgen hatte Danone bereits den Verkauf angekündigt und mit dem Ziel einer weiteren Bilanzstärkung begründet.