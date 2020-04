Danone streicht Prognose wegen Corona-Krise - Umsatz steigt

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten schlecht an. Nachdem die Danone-Aktie kurz nach Handelsbeginn zunächst kaum reagiert hatte, lag sie bis zum Mittag im insgesamt schwachen Eurozonen-Leitindex rund 3 Prozent im Minus. Im laufenden Jahr haben die Papiere jetzt bereits rund 15 Prozent an Wert eingebüsst. Auf längere Sicht sieht es zwar etwas besser aus, doch fällt das Plus in den zurückliegenden drei Jahren mit weniger als 1 Prozent äusserst gering aus.

Dauer und Umfang der Covid-19-Auswirkungen über die verschiedenen Märkte hinweg seien schwer abzuschätzen, teilte Danone mit. Die Nachfrage- und Angebotssituation dürfte weltweit äusserst volatil und unvorhersehbar für den Rest des Jahres sein, hiess es. Konzernchef Emmanuel Faber verwies darauf, dass die Bedingungen im zweiten Quartal bei Danone erheblich von den weltweiten Corona-Auswirkungen beeinflusst sein werden. Der Umsatzanstieg aus dem ersten Quartal dürfte sich nicht fortsetzen.

Danone geht davon aus, dass es deutliche Veränderungen bei den Essgewohnheiten, Lebensweisen und Einkommen der Menschen geben wird. Dies stehe auch im Zusammenhang mit den jeweiligen Strategien der Regierungen zur Bewältigung der Krise. Der Konzern sieht sich unter anderem mit der Herausforderung konfrontiert, dass sich das Einkaufsverhalten der Kunden stark verändert habe und die wöchentliche Nachfrage schwanke. Zuletzt sei etwa der Bedarf nach grösseren Verpackungen gestiegen, während die Lieferketten infolge des Virus gleichzeitig eingeschränkt seien.

Aus Sicht von Martin Deboo vom Analysehaus Jefferies hat Danone mit seinen Quartalszahlen klar über den Schätzungen gelegen. Dass der Konzern seinen Ausblick dennoch zurückgezogen hat, könnte laut dem Experten möglicherweise auf einen beginnenden Trend hindeuten. Zugleich bestätigten die Zahlen des Auftaktquartals aber seine positive Sicht auf die Branche und auf Danone selbst. Derweil spricht das Analysehaus Mainfirst von "starken Umsatzzahlen" im ersten Quartal, bei denen die Franzosen vom Hamstern der Lebensmittel wegen der Corona-Krise profitiert habe.

Im Hinblick auf die langfristigen Ziele bis zum Jahr 2030 bleibt Danone zuversichtlich und geht nach wie vor davon aus, sie zu erreichen, wie der Konzern betonte. So soll sich das Wachstum im besagten Zeitraum weiter beschleunigen.

Schon Ende Februar hatte Danone die Auswirkungen der Corona-Krise vor allem im wichtigen China-Geschäft gespürt. Inzwischen sind alle Regionen der Welt von der Pandemie betroffen, so dass die Unsicherheit deutlich gestiegen ist. Im ersten Quartal stieg der Umsatz trotzdem um 1,7 Prozent auf 6,24 Milliarden Euro - bereinigt um die Effekte von Währungsumrechnungen und sowie Zu- und Verkäufen habe das Wachstum 3,7 Prozent betragen. Allerdings war die Nachfrage nach Wasser klar rückläufig. Mit den vorgelegten Zahlen übertraf Danone dennoch die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten, die nur mit einem leichten Umsatzanstieg gerechnet hatten./eas/kro/fba

(AWP)