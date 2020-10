Der französische Lebensmittelkonzern Danone will seine restliche Beteiligung am japanischen Milchgetränkehersteller Yakult losschlagen. Die verbleibenden 6,6 Prozent der Aktien sollten im beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkauft werden, teilte Danone am Dienstag in Paris mit. Dadurch solle die Bilanz gestärkt werden.