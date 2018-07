Darmstädter Merck will Geschäft mit Spezialmaterialien aufmöbeln

Der Darmstädter Merck-Konzern will sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs bringen. Der Unternehmensbereich Performance Materials, zu dem unter anderem das schwächelnde Geschäft mit Flüssigkristallen gehört, soll den Umsatz nach 2019 wieder um durchschnittlich 2 bis 3 Prozent pro Jahr steigern, teilte Merck am Dienstag in Darmstadt mit. Ab 2020 soll dann auch das Ergebnis in diesem Bereich wieder zulegen.