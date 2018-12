Die Generalversammlung des Farbmetrikspezialisten Datacolor hat am Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. So wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 15 Franken je Aktie gutgeheissen, wie das Unternehmen gleichentags mitteilte. Diese soll am 11. Dezember 2018 ausbezahlt werden.