Datacolor büsst Umsatz ein und schreibt weniger Gewinn

Die in der Farbmetrik tätige Datacolor hat im per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/19 auf allen Stufen Resultate unter dem Vorjahr erzielt. Der Nettoumsatz sank um 2,9 Prozent auf 78,8 Millionen US-Dollar. In Lokalwährung betrug das Minus 2,2 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.