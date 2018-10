Der Farbmetrikkonzern Datacolor erhält einen neuen Finanzchef. Der Verwaltungsrat hat Philipp Hediger per 1. November 2018 zum CFO ernannt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Er wird Annet van der Laan ersetzen, deren Rücktritt per Ende Januar 2019 im vergangenen Juli kommuniziert worden war.