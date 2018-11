Der Verkaufsprozess für die HSH Nordbank wird am Mittwoch mit dem sogenannten "Closing" abgeschlossen. Vor zehn Monaten hatten die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein die Bank an US-amerikanische Investmentfonds verkauft ("Signing"). Um den Verkauf wirksam werden zu lassen, waren jedoch noch mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. Mit der am Montag verkündeten Zustimmung der EU zu dem Handel sind nunmehr alle Bedingungen gegeben, damit die Kaufverträge wirksam werden. Die Bank erhält damit auch einen neuen Namen und wird künftig Hamburg Commercial Bank heissen. Der Hamburger Sitz der Bank am Gerhart-Hauptmann-Platz wird zunächst beibehalten.