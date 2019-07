Deckungsgrad der Pensionskassen im zweiten Quartal gesunken

Der Deckungsgrad, also das Verhältnis von Pensionsvermögen zu den entsprechenden Verpflichtungen, sank laut dem vom Beratungsunternehmen berechneten Pensionskassenindex per Ende Juni um rund 0,6 Prozentpunkte auf 103,5 Prozent. Ein Wert von über 100 Prozent zeigt an, dass die Unternehmen ihren Pensionsverpflichtungen nachkommen und die künftig fälligen Renten bezahlen können.

Dank des ausgleichenden Effekts der positiven Anlagerenditen, insbesondere von Aktien, habe sich der Index trotz des weiteren Rückgangs des Diskontierungssatzes im Laufe des zweiten Quartals nicht markant verändert. Obwohl der Gesamteffekt im vergangenen Quartal durch den Anstieg der Anlagemärkte geprägt war, sei die Entwicklung uneinheitlich und im Mai besonders volatil gewesen, wie es weiter hiess.

Willis Towers Watson veröffentlicht seine Studie "Swiss Pension Finance Watch" jeweils vierteljährlich. Darin untersucht das Unternehmen die Auswirkungen von Kapitalmarktentwicklungen auf die Finanzierung von Vorsorgeplänen in der Schweiz nach dem Rechnungslegungsstandard IAS 19, insbesondere auf das Anlagevermögen und die Verpflichtungen.

yr/ra

(AWP)