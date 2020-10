Delivery Hero erhöht Prognose nach Bestellboom leicht - Aktie gefragt

(neu: aktueller Aktienkurs, Analystenstimmen) - Rekordbestellungen haben den Essenslieferanten Delivery Hero zu einer leicht erhöhten Umsatzprognose bewegt. Das Berliner Unternehmen erwarte für das laufende Geschäftsjahr nun Erlöse von 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro, teilte der seit August im Dax notierte Konzern am Mittwoch mit. Zuvor hatte Delivery Hero mit 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro gerechnet. Bei den Anlegern kam die Nachricht äussert gut an, zwischenzeitlich durchbrach die Aktie von Delivery Hero die 100-Euro-Marke. Am Nachmittag pendelte der Kurs bei gut 98 Euro - einem Plus von circa 2 Prozent.