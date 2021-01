(Ausführliche Fassung) - Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Der Bruttoemissionserlös der Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre liege bei rund 1,2 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend in Berlin mit. Insgesamt hatte das Unternehmen knapp neuneinhalb Millionen neue Stammaktien an institutionellenInvestoren für 132 Euro je Stück verkauft. De Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte bei 138,35 Euro gelegen.