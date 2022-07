Der Essenslieferdienst Delivery Hero will einen Teil seiner 2024 fälligen Wandelanleihen zurückkaufen. Dabei sollen bis zu zehn Prozent in den kommenden Monaten für einen Bar-Höchstbetrag von 85 Millionen Euro exklusive aufgelaufener Zinsen zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Die Papiere sollen eingezogen werden. Die Frist für die Transaktion laufe voraussichtlich bis 30. September. Weitere Rückkäufe seien derzeit nicht geplant./nas/mis