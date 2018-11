Der PC-Hersteller Dell Technologies will bei seiner geplanten Rückkehr an die Börse mehr Geld aufwenden. Statt 109 US-Dollar pro Aktie bietet der US-Konzern den Inhabern eines Börsenvehikels nun 120 US-Dollar, wie Dell am Donnerstag in Round Rock (Texas) mitteilte. Maximal 14 Milliarden US-Dollar ist Dell auf diese Weise bereit auszugeben. Gründer und Chef Michael Dell will mit dem Gang zurück an die Börse die Schulden reduzieren und die Firmenstruktur vereinfachen