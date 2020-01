Die US-Regierung hatte Amerikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem verschärften Reisehinweis aufgefordert, nicht mehr nach China zu reisen. US-Bürger im Land sollten die Ausreise in Betracht ziehen. Delta hatte seine Flüge nach China zuvor bereits deutlich eingeschränkt. Am Mittwoch hatte auch schon die Lufthansa ihre Linienflüge in die Volksrepublik gestoppt und war damit British Airways und anderen Airlines gefolgt./hbr/DP/fba

(AWP)