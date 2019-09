Dermapharm wächst weiter und hält an Jahreszielen fest

Den grössten Anteil an den Umsätzen trug nach wie vor das Geschäft mit Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten bei. Hier legten die Erlöse um 7,2 Prozent auf 175 Millionen Euro zu. In der zweiten grösseren Sparte, dem Parallelimportgeschäft, verzeichnete der Konzern ebenfalls ein leichtes Plus auf 118,4 Millionen Euro. Das zum Jahresbeginn neu geschaffene Segment der pflanzlichen Extrakte trug 39,8 Millionen Euro zum Umsatz bei.

Mit Blick auf das Gesamtjahr erwartet das Management um Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier eine Fortführung der positiven operativen Entwicklung. So sollen die Umsätze wie zu Beginn des Geschäftsjahres bereits angepeilt zwischen 14 und 19 Prozent und das Ebitda zwischen 17 und 22 Prozent zulegen.

Dermapharm war Anfang 2018 an die Börse gegangen und wird den Grossküchenausrüster Rational demnächst im Nebenwerteindex SDax ersetzen. Rational steigt in den MDax der mittelgrossen deutschen Börsenwerte auf. Seit dem Börsengang hat die Dermapharm-Aktie um rund ein Viertel zugelegt. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus auf gut 43 Prozent./kro/ajx/nas

(AWP)