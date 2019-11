In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gesunken. Die Zahl der Anträge verringerte sich in der vergangenen Woche um 15 000 auf 213 000, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel 221 000 Erstanträge erwartet.