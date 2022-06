Deutsche Arbeitskosten zu Jahresbeginn gestiegen

Im europäischen Vergleich lag Deutschland mit einem Anstieg von 2,5 Prozent im vierten Quartal 2021 knapp unter dem Schnitt der EU (plus 2,6 Prozent). Neuere Zahlen lagen nicht vor. Rückläufig waren die Arbeitskosten in Griechenland (minus 2,1 Prozent) und Portugal (minus 0,9 Prozent). Die stärksten Zuwächse wurden in Litauen (plus 17,8 Prozent), Bulgarien (plus 11,7 Prozent), der Slowakei (plus 11,0 Prozent) sowie in Polen und Ungarn (plus 10 Prozent) gemessen.

Erfasst werden auf EU-Ebene nur das produzierende Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen. Der öffentliche Dienst und das Gesundheitswesen bleiben damit aussen vor./mar/DP/zb

