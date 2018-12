Deutsche Auto-Importeure profitieren von Diesel-Skepsis

Auf dem deutschen Automarkt profitieren die Importeure nach eigener Einschätzung von der anhaltenden Diesel-Skepsis. Die Unternehmen hätten in der Vergangenheit den Dieselantrieb nicht eindeutig bevorzugt und könnten viele Alternativen anbieten, sagte der Präsident des Importeurverbandes VDIK, Reinhard Zirpel, am Mittwoch in Frankfurt. "Wir profitieren vom Benziner-Boom und der steigenden Nachfrage nach alternativen Antrieben."