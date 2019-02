Deutsche Autoindustrie trotz Dieselkrise weiter sehr erfinderisch

Die deutsche Autoindustrie ist ungeachtet der Dieselkrise ungebrochen erfinderisch. Bei den Patentanmeldungen des vergangenen Jahres liegen sechs Autohersteller und drei Autozulieferer an der Spitze, wie das Deutsche Patent- und Markenamt in München am Donnerstag mitteilte. Der Zulieferer Bosch lag mit 4230 Anmeldungen an der Spitze, gefolgt von Schaeffler - einem weiteren Zulieferer - und Ford . Ebenfalls vertreten unter den Top Ten sind BMW , Daimler , VW und Audi . Nur Siemens auf Platz zehn der anmeldestärksten Firmen zählt nicht zur Autobranche.