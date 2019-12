Deutsche Bahn experimentiert mit Drohnen

"Die Drohnentechnologie entwickelt sich rasant", sagte Bahn-Technikvorstand Sabina Jeschke. "Gemeinsam mit Skyports wollen wir untersuchen, wie wir an dieser dynamischen Entwicklung für den Personen- und Warenverkehr der Zukunft teilhaben können." Die Bahn ist dazu auch am Mobilitätstestfeld "Urban Air Mobility" in Ingolstadt beteiligt. Bis es Flugtaxis für jedermann gibt, können aus Expertensicht aber noch Jahrzehnte vergehen.

Wieviel Geld sie in Skyports steckt, teilte die Bahn nicht mit. Nach Angaben der britischen Firma nimmt der deutsche Staatskonzern mit seiner Tochter Deutsche Bahn Digital Ventures Teil an einer Finanzierungsrunde, in der mehrere Unternehmen insgesamt 5,35 Millionen britische Pfund (6,37 Millionen Euro) zusagten. Damit wolle man weitere Grundstücke für Landeplätze kaufen, etwa in Singapur und Los Angeles, erklärte Skyport./bf/DP/mis

(AWP)