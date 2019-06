Deutsche Bahn: Kerngeschäft konsequent ausbauen

Die Deutsche Bahn will sich mit einem starken Ausbau des Zugverkehrs in Deutschland wieder stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Ganz aus dem internationalen Geschäft zurückziehen wird sich der Staatskonzern aber nicht, wie Vorstandschef Richard Lutz am Mittwoch deutlich machte. "Eine starke Schiene braucht die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern und eine internationale Perspektive", teilte er mit.