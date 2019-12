Deutsche Bahn nimmt Kurs auf weniger Gewinn

(Ausführliche Fassung) - Ein besseres Angebot für Bahnkunden, aber weniger Gewinn: Mit diesen Ziel geht die Deutsche Bahn in das neue Jahr. Der Aufsichtsrat billigte am Mittwoch die Budgetplanung 2020, wie aus Kreisen des Kontrollgremiums verlautete. Danach sinkt das Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (Ebit) noch 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 1,3 Milliarden Euro. Davon sind noch Zinsen und Steuern sowie eine Dividende für den Bund als Bahn-Eigentümer abzuziehen.