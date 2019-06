Deutsche Bahn prüft auffällige Beraterverträge

Die Deutsche Bahn nimmt Beraterverträge mit früheren Managern wegen möglicher Ungereimtheiten unter die Lupe. Dabei gehe es auch um ehemalige Konzernvorstände, teilte der Staatskonzern am Donnerstag mit. Demnach werden Verträge aus der Zeit von 2010 bis 2018 untersucht. Der Aufsichtsrat wolle in der nächsten Woche zu einer Sondersitzung zusammentreten, um darüber zu beraten. In Kreisen des Kontrollgremiums hiess es, fragwürdig seien Verträge mit etwa 20 früheren Managern. Namen nannte das Unternehmen nicht.