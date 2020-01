Deutsche Bahn will neue Intercity-Züge wegen technischer Mängel nicht abnehmen

Die Deutsche Bahn will 25 neue Intercity-Züge wegen technischer Mängel nicht vom Hersteller Bombardier abnehmen. "Wir setzen auf Grundlage verlässlicher Vorschläge jetzt auf eine schnelle Behebung der Mängel durch den Hersteller und prüfen darüber hinaus auch alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel", hiess es am Montagabend in einem Bahn-Statement. Die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstag) hatte berichtet. Bombardier war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.