Deutsche Bahn zieht immer mehr Kunden an - Milliarden werden investiert

Mit Rückenwind aus der Politik will die Deutsche Bahn ihre Rekord-Fahrgastzahl in den nächsten Jahren weiter steigern. Hohe Investitionen in Züge und das Schienennetz haben aber auch den Schuldenberg der Bahn wachsen lassen. Vorstandschef Richard Lutz, seit genau einem Jahr im Amt, legte am Donnerstag eine Bilanz mit Rekordumsatz und höherem Gewinn vor. "2017 war wirtschaftlich ein gutes Jahr für die Bahn", sagte er. Bei Qualität und Pünktlichkeit müsse das Unternehmen jedoch nachlegen.