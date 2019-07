Deutsche Bank braucht wegen Radikalumbau weniger frisches Geld

Die Deutsche Bank muss wegen ihres Radikalumbaus in diesem Jahr deutlich weniger Anleihen ausgeben als bisher geplant. Statt 15 bis 20 Milliarden Euro werde sich die Bank auf diesem Weg lediglich 10 bis 12 Milliarden Euro an frischem Geld beschaffen, teilte der Dax-Konzern am Freitag in einer Präsentation für Fremdkapitalgeber mit.