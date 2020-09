Deutsche-Bank-Chef: Krise als Chance zur Erneuerung nutzen

Die Wirtschaft sollte nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing die in der Corona-Krise mit Hilfsmilliarden erkaufte Zeit zu einem drastischen Umbau nutzen. "Wir Unternehmen müssen uns an das neue Umfeld anpassen - doch genau das geschieht noch nicht überall", sagte Sewing am Mittwoch zum Auftakt der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt laut Redetext.