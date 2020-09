Deutsche-Bank-Chef will 2020 vor Steuern weiterhin schwarze Zahlen erreichen

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gibt die Hoffnung auf einen Gewinn vor Steuern in diesem Jahr trotz der Corona-Krise nicht auf. Nachdem die Bank im ersten Halbjahr vor Steuern schwarze Zahlen geschrieben habe, lasse er sich nicht von dem Ziel abbringen, dies auch im Gesamtjahr zu erreichen, sagte der Chef des Dax-Konzerns am Mittwoch bei der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt.