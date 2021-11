Deutsche Bank findet Achleitner-Nachfolger in Ex-Aegon-Chef

Die Deutsche Bank soll einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bekommen. Der Nominierungsausschuss des Gremiums empfehle, Alexander Wynaendts der Hauptversammlung am 19. Mai 2022 zur Wahl in den Aufsichtsrat der Bank vorzuschlagen, teilte das Institut am späten Freitagabend mit. Es sei beabsichtigt, ihn im Anschluss zum Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Paul Achleitner zu wählen. Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Aufsichtsratsplenums.