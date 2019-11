Die Deutsche Bank hatte im Zuge ihres radikalen Umbaus im Sommer entschieden, ihren Aktienhandel einzustellen. Kunden im Geschäft mit Hedgefonds und im elektronischen Aktienhandel will sie künftig an BNP vermitteln. In diesem Zuge sollen auch Technologie und wesentliche Teile der Belegschaft in diesem Segment zu BNP wechseln.

Das Frankfurter Geldhaus will dadurch erreichen, dass es seinen Kunden auch weiterhin solche Dienstleistungen anbieten kann./stw/zb

(AWP)