Deutsche Bank startet heisse Phase für DWS-Börsengang

Der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter DWS geht in die heisse Phase. Unter Berücksichtigung des Marktumfelds solle der Schritt im frühestmöglichen Zeitfenster erfolgen, erklärte die Vermögensverwaltungssparte des Frankfurter Bankhauses am Montag. Es wird damit gerechnet, dass die DWS nun noch vor Ostern an die Börse geht. Investoren sollen durch eine hohe Ausschüttungsquote angelockt werden.