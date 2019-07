Deutsche-Bank-Tochter DWS kommt bei Sparprogramm besser voran als gedacht

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS will ihr mittelfristiges Sparziel bereits in diesem Jahr erfüllen. Der Konzern befindet sich auf einem guten Weg, die angepeilten jährlichen Kosteneinsparungen von 150 Millionen Euro brutto bereits in diesem Jahr zu erreichen. Dies teilte das SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit.