Deutsche Bank überrascht mit bestem Quartal seit sieben Jahren

Die Deutsche Bank hat in den ersten drei Monaten 2021 so gut verdient wie seit sieben Jahren nicht und den Grundstein für den angestrebten Jahresgewinn gelegt. Vor Steuern standen zum Ende des ersten Quartals rund 1,6 Milliarden Euro Plus in den Büchern, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.