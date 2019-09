Deutsche Bank und BNP dürfen auf Chinas Anleihenmarkt mitmischen

Gute Nachrichten für die Deutsche Bank : Der Dax -Konzern und seine französische Rivalin BNP Paribas dürfen als erste ausländische Banken in China alle Sorten von Unternehmensanleihen auf den Markt bringen. Die Institute hätten dafür die sogenannte Typ-A-Lizenz erhalten, teilte der chinesische Verband institutioneller Finanzmarkt-Investoren (NAFMII) am späten Montagabend mit. Bisher konnten ausländische Geldinstitute in China auf Basis einer Typ-B-Lizenz nur wenige spezielle Anleihen auflegen.