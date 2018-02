Deutsche Bank vertröstet nach erneutem Jahresverlust auf 2018

(Meldung weiter ausgebaut) - Nach drei Verlustjahren in Folge will Sanierer John Cryan die Deutsche Bank endlich zurück in die Gewinnzone führen. "Ich sehe ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 vor uns", sagte Konzernchef Cryan bei der Bilanzvorlage am Freitag in Frankfurt. "Das Geschäft mit unseren Kunden nimmt wieder Fahrt auf - in allen Sparten." Zwar werde auch das laufende Jahr "wieder ein Jahr harter Arbeit", aber eines, "in dem wir Gewinn anstreben - nicht nur vor Steuern, sondern natürlich auch nach Steuern", betonte Cryan.