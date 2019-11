Deutsche-Bank-Vize: Keine Negativzinsen für Gros der Privatkunden

Die Deutsche Bank will die Mehrheit ihrer Privatkunden weiterhin nicht mit Negativzinsen belasten. Deutschlands grösstes Geldhaus werde die Kosten für negative Zinsen nicht an durchschnittliche Privatkunden weitergeben, bekräftigte Konzernvize Karl von Rohr am Mittwoch bei einer Konferenz in Frankfurt. Aber die Frage sei für grosse Unternehmenskunden und sehr vermögende Privatkunden "relevant".