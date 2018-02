Deutsche Bank vor 240-Millionen-Vergleich wegen Zinsmanipulation

Die Deutsche Bank hat sich in einem Rechtsstreit um Zinsmanipulation auf einen Vergleich mit Investoren geeinigt. Das Geldhaus akzeptiert eine Zahlung von 240 Millionen Dollar (196 Mio Euro), wie aus Gerichtsdokumenten vom Dienstag (Ortszeit) hervorgeht. Der Kompromiss mit den Sammelklägern - darunter die Stadt Baltimore und die Yale-Universität - muss noch vom zuständigen Richter an einem Bezirksgericht in Manhattan gebilligt werden.