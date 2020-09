Deutsche Bank will Filialnetz auf 400 Standorte verkleinern

Die Deutsche Bank will jede fünfte ihrer Filialen in Deutschland schliessen. "Wir planen, das Filialnetz im Laufe des kommenden Jahres möglichst rasch auf die Zielgrösse von 400 zurückzubauen", sagte ein Sprecher des grössten deutschen Geldhauses am Dienstag in Frankfurt und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.