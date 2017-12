Deutsche Bank will nicht noch mehr Geld in Modernisierung stecken

Die Deutsche Bank will ihr Modernisierungstempo nicht steigern. "Wir investieren jedes Jahr rund zwei Milliarden Euro, um die Bank zu verändern und sie zu modernisieren. Ich glaube nicht, dass wir drei Milliarden investieren könnten, denn das würde zu grosse Veränderungen mit sich bringen", sagt Vorstandsvorsitzender John Cryan er "Börsen-Zeitung" (Samstag). Zugleich räumte er ein: "Was unsere Effizienz angeht, so haben wir uns in einigen Bereichen zwar sehr gut geschlagen, aber insgesamt haben wir noch nicht genug getan." Von jedem Euro, den die Bank einnehme, behalte sie 15 Cent Ergebnis: "Das ist nicht genug, wie der internationale Vergleich zeigt."