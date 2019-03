Die Deutsche Bank will sich noch vor Ende April zur angedachten Fusion mit der Commerzbank äussern. Bis zur Vorlage der Quartalszahlen am 26. April werde die Bank ein Update dazu geben, kündigte Aufsichtsratschef Paul Achleitner am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Liechtenstein an. Die Entscheidung über einen möglichen Zusammenschluss liegt ihm zufolge bei den Vorständen der beiden Geldhäuser. Sie würden dabei von den Aufsichtsräten unterstützt.