Deutsche Bank will vor möglichen Fusionen Konzernumbau abschliessen

Die Deutsche Bank will vor möglichen Fusionen und Übernahmen zunächst ihren Konzernumbau abschliessen. "Die beste Vorbereitung für einen nächsten Schritt ist, selbst fit zu sein. Das ist im Sport so, und das ist in der Wirtschaft so", sagte der Chef des Frankfurter Dax-Konzerns , Christian Sewing, am Mittwoch bei der online übertragenen "Handelsblatt"-Bankentagung.