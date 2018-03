Deutsche Bank zieht sich aus Privatkundengeschäft in Portugal zurück

Die Deutsche Bank dampft ihr Geschäft in Portugal kräftig ein. Das Privat- und Firmenkundengeschäft in dem Land gehe an die spanische Regionalbank Abanca, teilte die Deutsche Bank am Dienstag in Frankfurt mit. Laut einer Banksprecherin geht es um 41 Filialen mit 330 Mitarbeitern. Ein Preis wurde nicht genannt.