Deutsche Baubranche mit kräftigem Umsatzplus - Auftragslage schwächelt

(Ausführliche Fassung) - Die Baukonjunktur in Deutschland brummt. Im Mai dieses Jahres erzielten die grösseren Betriebe des Bauhauptgewerbes 9,8 Prozent mehr Umsatz als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. "Wie man den Daten entnehmen kann, geht der Bauaufschwung weiter. Die immer noch hohen Bestände kommen nach wie vor sukzessive bei den Umsätzen an", teilte eine Sprecherin des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie mit.