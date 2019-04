Deutsche Baubranche präsentiert ihre Maschinen auf weltgrösster Messe

Volle Auftragsbücher und hohe Umsätze: Zum Beginn der Baumaschinenmesse Bauma in München sind die Maschinenhersteller in guter Stimmung. "Die Baubranche boomt", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei der Eröffnung der Leistungsschau am Montag. "Sie stellt eine wichtige Stütze der deutschen Inlandskonjunktur da, und wir wünschen allen Beteiligten gute Geschäfte und einen guten Verlauf."