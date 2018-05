Deutsche Bauindustrie hebt Umsatzprognose an

Die deutsche Bauindustrie zeigt sich nach einem guten Jahresstart noch zuversichtlicher für 2018. Der Bauaufschwung in Deutschland setze sich fort, und die Vorzeichen für ein gutes Baujahr seien unverändert günstig, teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie am Mittwoch in Berlin mit. Nicht einmal die durchwachsene Witterung zu Jahresbeginn habe die Bauwirtschaft stoppen können. Für das laufende Jahr erwartet der Verband nun ein Umsatzplus von sechs statt wie bisher um vier Prozent.