Deutsche Beteiligungs AG kassiert Jahresprognose

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) rudert bei ihren Zielen für das Geschäftsjahr 2019/2020 wegen der Corona-Krise zurück. Es werde ein erheblicher negativer Einfluss auf das Unternehmen erwartet, so dass die Jahresprognose nicht mehr aufrechterhalten werden könne, teilte der SDax-Konzern am Freitagabend in Frankfurt mit. Von den 28 Unternehmensbeteiligungen der DBAG würden vor allem die Unternehmen mit Bezug zur Autoindustrie oder dem Maschinen- und Anlagebau den Wert des Portfolios belasten, hiess es weiter. Eine neue Prognose könne erst zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden. Die Aktie legte im ausserbörslichen Geschäft dennoch leicht zu.