Die neue Linie in die Schweiz fahre donnerstags bis montags. Der Anschluss Basels sei Teil eines Angebotsausbaus, durch den Flixtrain rund 70 Ziele in Deutschland erreiche, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Darunter befinden sich neben Berlin etwa Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg. Billette in Deutschland soll es bereits ab rund fünf Euro geben.

Flixtrain wird von der Reiseplattform Flix betrieben, die für die Billig-Buslinie Flixbus bekannt ist.

(AWP)