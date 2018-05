Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef erwägt Rückzug

Nach dem Krisenjahr 2017 bahnt sich bei der Deutschen Börse auch an der Aufsichtsratsspitze ein Neuanfang an. Der in die Kritik geratene Chefkontrolleur Joachim Faber bekam am Mittwoch zwar mehr als 95 Prozent Zustimmung der Aktionäre für seine dritte dreijährige Amtszeit. Bei der Hauptversammlung des Dax -Konzerns in Frankfurt kündigte der 68-Jährige jedoch an, er behalte sich vor, "einen Übergang im Vorsitz des Aufsichtsrates im Laufe der neuen Wahlperiode vorzubereiten".